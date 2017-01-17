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https://sport.mail.ru/news/boxing/28449468/
17 января 2017, 7:55 | Бокс | Vesti.kz

Официально анонсирован бой Давида Лемье и Кертиса Стивенса

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе 27-летний канадец Давид Лемье (36−3, 32 КО) свой следующий бой проведет 11 марта в США, а его соперником станет известный американский средневес Кертис Стивенс (29−5, 21 КО).

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Этот поединок станет главным событием вечера, который пройдет в Вероне (штат Нью-Йорк, США) на арене Turning Stone Resort Casino. Бой будет показан в прямом эфире американского телеканала HBO.

«Время разговоров прошло. После долгих месяцев болтовни Кертиса о том, что он сделает в ринге, я с нетерпением жду возможности заткнуть его 11 марта. Моя цель — снова стать чемпионом, и Стивенс стоит на моем пути», — заявил Лемье.

«Наконец-то ожидание окончено! Никаких больше разговоров — 11 марта за меня все скажут мои кулаки», — пообещал Стивенс.

Стоит отметить, что оба боксера получили широкую известность после своих поединков против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО). Так, Лемье проиграл GGG досрочно в восьмом раунде в октябре 2015 года, а Стивенс уступил техническим нокаутом в ноябре 2013 года.
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