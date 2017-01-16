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https://sport.mail.ru/news/boxing/28447663/
16 января 2017, 21:45 | Бокс | Чемпионат.com

На бой Джошуа — Кличко продано более 80 тысяч билетов

На бой между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко продано более 80 тыс. билетов. Поединок пройдёт 29 апреля в Лондоне на арене «Уэмбли».

На бой между чемпионом мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира Владимиром <span class=error>Кличко</span> продано более 80 тыс. Увеличить
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Вторая часть билетов была выставлена на продажу днём 16 января и распродана в течение часа.

«Билеты на бой пользуются феноменальной популярностью. Это самый большой бой в истории британского бокса, и мы могли бы продать все места дважды. Мы попросили увеличить вместимость арены на 5 тыс. и ждём ответа», — рассказал промоутер Эдди Хирн Boxing Scene.
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