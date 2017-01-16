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Вторая часть билетов была выставлена на продажу днём 16 января и распродана в течение часа.



«Билеты на бой пользуются феноменальной популярностью. Это самый большой бой в истории британского бокса, и мы могли бы продать все места дважды. Мы попросили увеличить вместимость арены на 5 тыс. и ждём ответа», — рассказал промоутер Эдди Хирн Boxing Scene.