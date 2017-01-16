Джейкобс из-за первого поражения Хитрова лишился спарринг-партнера перед боем с Головкиным

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Виной всему первое поражение в карьере Евгения Хитрова (14−1, 12 КО). Украинский боксер 14 января досрочно проиграл американцу Имманувелю Алиму (17−0−1, 10 КО). Во время боя Хитров дважды оказывался в нокдауне, а после второго попадания стал пропускать тяжелые удары, поэтому рефери остановил поединок.

По правилам боксерских организаций, теперь Хитров отстранен от спаррингов на 90 дней. Такие меры предпринимаются всегда после нокаутов, чтобы не вред здоровью бойцов.

Таким образом, Хитров не поможет Джейкобсу в подготовке к бою с Головкиным, хотя изначально он был одним из его спарринг-партнеров. В лагере американца по-прежнему остаются опытный грузин Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и украинец Сергей Деревянченко (9−0, 7 КО), выступающий в профи как гражданин США.

К спаррингам приступил и Головкин. Тренер казахстанца Абель Санчес выбрал пятерых боксеров для подготовки к Джейкобсу. Более подробно о каждом из них вы можете прочитать здесь.