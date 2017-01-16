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https://sport.mail.ru/news/boxing/28445560/
16 января 2017, 18:00 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Головкина не хочет подниматься в весе

Экс-соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), британец Келл Брук (36−1, 25 КО), прокомментировал свое возможное повышение в весовой категории, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sky Sports.

<nobr>Экс-соперник</nobr> казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) британец <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> (36−1 25 КО) прокомментировал свое возможное повышение в весовой категории сообщает Sports.kz со ссылкой на Sky Sports. Увеличить
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 — Моя команда хочет, чтобы я дрался в 154 фунтах, потому что они знают, что в более высоком весе я выступаю лучше. Но я упрямый и к тому же чемпион мира в 147 фунтах, поэтому я хочу остаться здесь. Сейчас мы находимся в затруднительном положении: так 147 или все же 154? Моя цель — бой с Амиром Ханом, но мы также рассматриваем и другие варианты — Эррол Спенс, Кит Турман, Мэнни Пакьяо, — сказал Брук.

Келл Брук дрался с Геннадием Головкиным в сентябре прошлого года. GGG победил техническим нокаутом в пятом раунде. Тренер британского боксера Доминик Ингл выбросил полотенце на ринг, поскольку был риск здоровью его подопечного.

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