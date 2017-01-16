Экс-соперник Головкина не хочет подниматься в весе
Экс-соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), британец Келл Брук (36−1, 25 КО), прокомментировал свое возможное повышение в весовой категории, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sky Sports.
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— Моя команда хочет, чтобы я дрался в 154 фунтах, потому что они знают, что в более высоком весе я выступаю лучше. Но я упрямый и к тому же чемпион мира в 147 фунтах, поэтому я хочу остаться здесь. Сейчас мы находимся в затруднительном положении: так 147 или все же 154? Моя цель — бой с Амиром Ханом, но мы также рассматриваем и другие варианты — Эррол Спенс, Кит Турман, Мэнни Пакьяо, — сказал Брук.
Келл Брук дрался с Геннадием Головкиным в сентябре прошлого года. GGG победил техническим нокаутом в пятом раунде. Тренер британского боксера Доминик Ингл выбросил полотенце на ринг, поскольку был риск здоровью его подопечного.
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