Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28443511/
16 января 2017, 16:42 | Бокс | Чемпионат.com

Певец, актёр, нокаутёр. Что вы знаете о боксёре Рое Джонсе?

Рою Джонсу-младшему исполнилось 48 лет. Проверьте, насколько хорошо вы знаете легенду мирового профи-бокса.

Певец актёр нокаутёр. Что вы знаете о боксёре Рое Джонсе? - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

16 января исполняется 48 лет экс-чемпиону мира в четырёх весовых категориях американцу Рою Джонсу-младшему (64−9−0, 46 KO), который вписал своё имя в историю мирового профи-бокса и останется в сердцах миллионов любителей спорта благодаря своему яркому, неповторимому стилю. Будучи на пике карьеры, Джонс с лёгкость расправлялся со своими соперниками, делал это играючи, красиво, неповторимо. Во многом благодаря этому Рой стал кумиром миллионов, а его бои до сих неоднократно пересматриваются болельщиками, и каждый новый просмотр заставляет пережить по-новому те эмоции, которые оставались от очередной гроссмейстерски расписанной комбинации. Сегодня Джонс отмечает свой день рождения, а мы предлагаем вам освежить в памяти моменты из его жизни, пройдя тематический текст на предмет знания персоны дня — Роя Джонса-младшего.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Жакыпов назначен на новую должность

Жакыпов назначен на новую должность

Боксер Биржан Жакыпов назначен на новую должность. Об этом на своей странице в социальной сети «Фэйсбук» поделился спортивный журналист Тагабай Касымов.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России