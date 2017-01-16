Брендан Тейлор: Джейкобс может подарить нам несколько интересных раундов против Головкина

— Этот бой может пойти по одному из двух сценариев. Первый: Джейкобс сразу же набрасывается на Головкина, как это было в первом раунде боя с Питером Куиллином. Но Головкин принимает все его удары, после чего Джейкобс обескуражен. А затем это будет обычная тренировка для GGG. Второй: Головкин может драться, как это было в бою с Давидом Лемье — держать дистанцию и терпеливо выжидать. В любом случае Джейкобс не победит — его подбородок не выдержит ударов GGG. У него недостаточно боксёрских навыков, чтобы соперничать с Головкиным. У Джейкобса достаточно силы для того, чтобы сделать интересный бой и продержаться против Головкина несколько раундов, но подбородок GGG уже слишком хорошо протестирован. И если Джейкобс вступит в бой с мыслью о плохой защите Головкина, то его тут же ждёт грубое пробуждение, — сказал Тейлор.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.