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https://sport.mail.ru/news/boxing/28442485/
16 января 2017, 14:45 | Бокс | Sports.kz

Брендан Тейлор: Джейкобс может подарить нам несколько интересных раундов против Головкина

Эксперт Tru School Sports Брендан Тейлор в интервью Fightsaga.com прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Эксперт Tru School Sports <span class=error>Брендан</span> Тейлор в интервью Fightsaga.com прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Этот бой может пойти по одному из двух сценариев. Первый: Джейкобс сразу же набрасывается на Головкина, как это было в первом раунде боя с Питером Куиллином. Но Головкин принимает все его удары, после чего Джейкобс обескуражен. А затем это будет обычная тренировка для GGG. Второй: Головкин может драться, как это было в бою с Давидом Лемье — держать дистанцию и терпеливо выжидать. В любом случае Джейкобс не победит — его подбородок не выдержит ударов GGG. У него недостаточно боксёрских навыков, чтобы соперничать с Головкиным. У Джейкобса достаточно силы для того, чтобы сделать интересный бой и продержаться против Головкина несколько раундов, но подбородок GGG уже слишком хорошо протестирован. И если Джейкобс вступит в бой с мыслью о плохой защите Головкина, то его тут же ждёт грубое пробуждение, — сказал Тейлор.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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