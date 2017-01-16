Потенциальный соперник Головкина Альварес рассматривал Сондерса в качестве «плана Б»

«Очевидно, что Альварес подрался бы с Сондерсом, если бы не удалось договориться с Чавесом. Мы вели с ними переговоры, вступали в дискуссии. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Еще мы рассматривали Давида Лемье в качестве соперника для Канело. Но Альварес и Оскар хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики», — цитирует Гомеса boxingnews24.

Напомним, что Альварес, Чавес-младший и Сондерс являются возможными соперниками казахстанца Геннадия Головкина.