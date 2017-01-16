Потенциальный соперник Головкина Альварес рассматривал Сондерса в качестве «плана Б»
Исполнительный директор Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что его подопечный мексиканец Сауль Альварес подрался бы с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом, если бы не удалось договориться о поединке с Хулио Сезаром
Чавесом-младшим.
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Видимо, что-то случилось...
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«Очевидно, что Альварес подрался бы с Сондерсом, если бы не удалось договориться с Чавесом. Мы вели с ними переговоры, вступали в дискуссии. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Еще мы рассматривали Давида Лемье в качестве соперника для Канело. Но Альварес и Оскар хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики», — цитирует Гомеса boxingnews24.
Напомним, что Альварес,
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