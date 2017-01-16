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https://sport.mail.ru/news/boxing/28442484/
16 января 2017, 14:40 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина Альварес рассматривал Сондерса в качестве «плана Б»

Исполнительный директор Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что его подопечный мексиканец Сауль Альварес подрался бы с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом, если бы не удалось договориться о поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Исполнительный директор Golden Boy Promotions <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Гомес</span> заявил что его подопечный мексиканец <span class=error>Сауль</span> Альварес подрался бы с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом если бы не удалось договориться о поединке с Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим.</nobr> Увеличить
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«Очевидно, что Альварес подрался бы с Сондерсом, если бы не удалось договориться с Чавесом. Мы вели с ними переговоры, вступали в дискуссии. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Еще мы рассматривали Давида Лемье в качестве соперника для Канело. Но Альварес и Оскар хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики», — цитирует Гомеса boxingnews24.

Напомним, что Альварес, Чавес-младший и Сондерс являются возможными соперниками казахстанца Геннадия Головкина.

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