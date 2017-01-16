Промоутер: Бой с Кличко будет очень тяжелым для Джошуа

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Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хэрн считает, что бой с украинцем Владимиром Кличко будет очень непростым испытанием для Джошуа, сообщает Boxing News со ссылкой на Boxing Scene.

«Бой с Кличко будет очень сложным, по моему мнению. Люди говорят, что Энтони большой фаворит, но он будет драться с Кличко! Фьюри — это не Джошуа. У него неудобный, нестандартный стиль. Джошуа будет находиться перед Кличко и наносить удары. Я думаю, что шансы в этом бою — 50 на 50», — сказал Эдди Хэрн.

Бой Кличко — Джошуа должен состояться 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».