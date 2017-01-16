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https://sport.mail.ru/news/boxing/28441813/
16 января 2017, 14:00 | Бокс | УНИАН

Промоутер: Бой с Кличко будет очень тяжелым для Джошуа

По мнению Херна шансы в этом бою 50 на 50.

По мнению <span class=error>Херна</span> шансы в этом бою 50 на 50. Увеличить
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Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хэрн считает, что бой с украинцем Владимиром Кличко будет очень непростым испытанием для Джошуа, сообщает Boxing News со ссылкой на Boxing Scene.

«Бой с Кличко будет очень сложным, по моему мнению. Люди говорят, что Энтони большой фаворит, но он будет драться с Кличко! Фьюри — это не Джошуа. У него неудобный, нестандартный стиль. Джошуа будет находиться перед Кличко и наносить удары. Я думаю, что шансы в этом бою — 50 на 50», — сказал Эдди Хэрн.

Бой Кличко — Джошуа должен состояться 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Как сообщал УНИАН, бой с Джошуа станет первым для Кличко после полутрагодичного перерыва. В ноябре 2015 года он утратил все свои титулы чемпиона мира, проиграв британцу Тайсону Фьюри по очкам, единогласным решением судей. Две попытки организовать бой-реванш в 2015-м году обернулись провалом из-за травмы и психологических проблем Фьюри, который к тому же принимал допинг.

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