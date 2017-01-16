Промоутер: Бой с Кличко будет очень тяжелым для Джошуа
По мнению Херна шансы в этом бою 50 на 50.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хэрн считает, что бой с украинцем Владимиром Кличко будет очень непростым испытанием для Джошуа, сообщает Boxing News со ссылкой на Boxing Scene.
«Бой с Кличко будет очень сложным, по моему мнению. Люди говорят, что Энтони большой фаворит, но он будет драться с Кличко! Фьюри — это не Джошуа. У него неудобный, нестандартный стиль. Джошуа будет находиться перед Кличко и наносить удары. Я думаю, что шансы в этом бою — 50 на 50», — сказал Эдди Хэрн.
Бой Кличко — Джошуа должен состояться 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».
Как сообщал УНИАН, бой с Джошуа станет первым для Кличко после полутрагодичного перерыва. В ноябре 2015 года он утратил все свои титулы чемпиона мира, проиграв британцу Тайсону Фьюри по очкам, единогласным решением судей. Две попытки организовать
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter