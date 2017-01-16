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16 января 2017, 13:46 | Бокс | Р-Спорт

Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что готов выйти на бой с Макгрегором за $100 млн

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Завершивший спортивную карьеру американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший готов провести бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором не менее чем за 100 миллионов долларов, сообщает boxingscene.com.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Завершивший спортивную карьеру американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйуэзер-младший</nobr> готов провести бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем <span class=error>Конором</span> Макгрегором не менее чем за 100 миллионов долларов сообщает boxingscene.com. Увеличить
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Ранее Мэйуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию боя. В свою очередь, сам 28-летний ирландец заявил, что хочет получить $100 млн за поединок по правилам бокса с 39-летним Мэйуэзером, поскольку его оппонент «боится настоящего боя».

«Если это Конор Макгрегор, это имеет смысл для меня. Если кто-то другой, то это не ко мне. В конечно счете, я — бизнесмен. Это развлечение, то, что хотят видеть люди. Я знаю, что мы можем получить сумасшедшие цифры, если этот бой случится», — сказал Мэйуэзер, назвав 100 миллионов минимальной цифрой своего дохода от боя.

«Лучшее, что можно сделать — посмотреть, сколько денег сделал Конор Макгрегор, а затем, сколько сделал Флойд Мэйуэзер, и тогда мы сможем организовать этот бой», — отметил он.

Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
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