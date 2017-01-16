Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что готов выйти на бой с Макгрегором за $100 млн
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Завершивший спортивную карьеру американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший готов провести бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором не менее чем за 100 миллионов долларов, сообщает boxingscene.com.
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Ранее Мэйуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию боя. В свою очередь, сам 28-летний ирландец заявил, что хочет получить $100 млн за поединок по правилам бокса с 39-летним Мэйуэзером, поскольку его оппонент «боится настоящего боя».
«Если это Конор Макгрегор, это имеет смысл для меня. Если
«Лучшее, что можно сделать — посмотреть, сколько денег сделал Конор Макгрегор, а затем, сколько сделал Флойд Мэйуэзер, и тогда мы сможем организовать этот бой», — отметил он.
Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
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