— Данияр, спортивная карьера, семья, работа. Наверное, сейчас найти свободное время сложно, как никогда?

— Сейчас, конечно, все это спадает. В первые дни после Олимпиады свободного времени было совсем мало, а сейчас его уже больше.



— Как обычно Вы проводите выходные?

— В основном, — с семьей. Бывает, что встречаемся с друзьями, ходим в гости. Сейчас зима, поэтому водим детей на каток. Стараемся прививать им здоровый образ жизни.



— После Олимпиады мы увидели Вас в различных проектах, в том числе и на телевидении, видели, как Вы спели песню. Можно ли сказать, что становитесь частью шоу-бизнеса?

— Меня в какой-то мере познакомили с шоу-бизнесом, но не думаю, что я уйду в эту сферу. Это было интересно — посмотреть некоторые детали шоу-бизнеса, убедиться, что это не так уж и просто…



— Также Вы примерили на себя роль спортивного комментатора. Как Вам этот новый опыт?

— Прокомментировал от силы один или два турнира. Считаю, что это также непростая работа. Каждый комментатор должен знать историю боксера и его соперника, иметь свое представление о спорте в целом.



— А что сложнее: боксировать в ринге или комментировать бой?

— Это две разные вещи, каждая из которых требует ответственности и подготовленности.



— Совсем скоро Алматы примет масштабное спортивное событие — зимнюю Универсиаду. Отметим, что наш прославленный боксер Серик Сапиев недавно был назначен мэром Атлетической деревни предстоящих Зимних студенческих Игр, ну, а Вам выпала честь стать участником эстафеты огня Универсиады-2017. Наверняка для Вас это волнительное событие?

— Я очень рад, что в нашей стране проводится такое большое спортивное мероприятие. Это большая радость для нас. Хотелось бы, чтобы еще более грандиозные спортивные соревнования, будь то чемпионаты Мира или Олимпиады, проходили в Казахстане. Думаю, это хорошая подготовка к тому, чтобы в будущем принять уже Олимпийские Игры. Универсиада впервые проводится в Казахстане, поэтому для меня честь быть одним из тех, кто пронесет огонь Универсиады. Поздравляю всех казахстанцев с этим большим событием.



— В последние дни часто звучат новости о том, что Вы переходите в профессионалы. Что стало причиной такого решения?

— Действительно, я рассматриваю такое предложение. Мне поступило такое предложение, и в следующем месяце я должен буду поставить свою подпись, если буду согласен. Слава Богу, в любительском боксе я достиг всех намеченных целей, выиграл Олимпийские Игры, завоевал «золото» на чемпионатах Азии и Мира. Профессиональный бокс — это, своего рода, следующий уровень, этап в карьере.

Для меня это возможность осуществить мечту и продолжать прославлять нашу страну. Если мне удасться стать чемпионом Мира в профессионалах, то это будет для меня новым важным достижением, поэтому я прихожу к такому решению. Еще обдумываю этот вопрос, советуюсь с отцом, который будет продолжать тренировать меня, вне зависимости от того, где я буду выступать, — в профессионалах или любителях. Поэтому решил попробовать покорить новые вершины уже в профессиональном боксе.



— После того, как стало известно о том, что Вы можете перейти в профессионалы, многие высказали мнение, что Данияр Елеусинов способен повторить достижения Геннадия Головкина, и, быть может, стать даже более успешным. Что Вы об этом думаете?

— Если честно, то не слишком люблю такие сравнения. У Головкина свой путь, у меня — свой. Геннадий Головкин — уважаемый наш спортсмен, прославляющий и поднимающий наш флаг на мировой арене. Мне кажется, что у меня свой путь. Буду я лучше его или хуже — таких страхов у меня нет, и не в этом дело. Если мне удастся стать чемпионом Мира в профессионалах в своем весе или абсолютным чемпионом Мира — это было бы большим поводом для радости. Не вижу смысла соревноваться с Головкиным, мне этого не нужно. Мы — люди одной страны.



— Расскажите о своем брате Даурене Елеусинове, который также является боксером и сейчас выступает в профессионалах.

— Даурен долгое время выступал в национальной сборной. Зачастую о нем говорят, начиная с момента его перехода в профи, но он выигрывал молодежный чемпионат Казахстана, дважды побеждал на взрослом первенстве страны, неоднократно становился призером, брал «серебро» на чемпионате Азии, «золото» чемпионата Мира среди студентов — у него достаточно значимых спортивных достижений. Даурен был в сборной вместе с Бахтияром Артаевым, Бахытом Сарсекбаевым и, в случае их ухода из бокса, мог достойно занять освободившееся место в национальной команде….