Участники Олимпиады-2016 Жакыпов и Абдрахманов объявили о завершении карьеры

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32-летний Жакыпов, выступавший в весовой категории до 49 килограммов, трижды участвовал в Олимпийских играх (2008, 2012 и 2016) и каждый раз проигрывал в четвертьфинале. Среди его достижений — титул чемпиона мира-2013, бронза мирового первенства-2005, две серебряные награды чемпионата Азии (2010, 2014) и несколько титулов чемпиона Казахстана. Ожидается, что в ближайшее время Жакыпов станет заместителем директора спортивной школы в родном Шымкенте.

30-летний Абдрахманов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов, на Олимпиаде-2016 проиграл в первом же поединке американскому боксеру Карлосу Балдерамасу. Самым успешным для боксера из Актау был 2013 год, когда он стал чемпионом Азии и выиграл «бронзу» чемпионата мира в Алматы.

Ранее сборную Казахстана покинул капитан и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, который перешел в профессиональный бокс. В профи уйдет в ближайшее время и двукратный бронзовый призер Олимпиад Иван Дычко.