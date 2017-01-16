Шилдс: Лара и Чарло имеют хорошие шансы на победу в бою с Головкиным

«Я думаю, что оба имеют хорошие шансы. Лара со своими боксёрскими навыками определённо доставит проблемы Головкину. А Джермель, благодаря своей мощи и сильному удару, также привлечёт внимание Геннадия. У них совершенно разные стили, но они оба способны победить», — цитирует Шилдса BoxingScene.