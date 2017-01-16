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https://sport.mail.ru/news/boxing/28440755/
16 января 2017, 12:56 | Бокс | Чемпионат.com

Шилдс: Лара и Чарло имеют хорошие шансы на победу в бою с Головкиным

Известный тренер Ронни Шилдс, который работает с чемпионом мира по версиям WBA и IBO в первом среднем весе Эрисланди Ларой и чемпионом IBF Джермелем Чарло, считает, оба его подопечных имеют хорошие шансы победить Геннадия Головкина, владеющего поясами IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе.

«Я думаю, что оба имеют хорошие шансы. Лара со своими боксёрскими навыками определённо доставит проблемы Головкину. А Джермель, благодаря своей мощи и сильному удару, также привлечёт внимание Геннадия. У них совершенно разные стили, но они оба способны победить», — цитирует Шилдса BoxingScene.
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