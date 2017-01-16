Читатели Boxingnewsandviews.com считают, что Мейвезер победит Головкина
Ирландский сайт Boxingnewsandviews.com на своей странице в Facebook провел голосование среди подписчиков, предложив им выбрать фаворита
фэнтези-поединка между Геннадием Головкиным и Флойдом Мейвезером-младшим, пишет Sports.kz.
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На данный момент, 666 человек отдали свой голос в пользу Мейвезера, в то время как за GGG выступили 535 участников опроса.
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