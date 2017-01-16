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https://sport.mail.ru/news/boxing/28440753/
16 января 2017, 12:52 | Бокс | Sports.kz

Читатели Boxingnewsandviews.com считают, что Мейвезер победит Головкина

Ирландский сайт Boxingnewsandviews.com на своей странице в Facebook провел голосование среди подписчиков, предложив им выбрать фаворита фэнтези-поединка между Геннадием Головкиным и Флойдом Мейвезером-младшим, пишет Sports.kz.

Ирландский сайт Boxingnewsandviews.com на своей странице в Facebook провел голосование среди подписчиков предложив им выбрать фаворита <nobr>фэнтези-поединка</nobr> между Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим</nobr> пишет Sports.kz. Увеличить
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На данный момент, 666 человек отдали свой голос в пользу Мейвезера, в то время как за GGG выступили 535 участников опроса.

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