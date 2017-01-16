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https://sport.mail.ru/news/boxing/28440011/
16 января 2017, 12:26 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер: Бой с Чавесом-младшим поможет «Канело» лучше подготовиться к Головкину

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела чемпиона мира по версии WBO в первом среднем мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), объяснил выбор Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 KO) в качестве следующего соперника.

Поединок между мексиканцами состоится в мае в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).

«Чавес-младший — более крупный парень, правша, и он не из тех, кто будет боксировать или бегать. Я думаю, этот бой поможет Альваресу лучше подготовиться к Головкину. Его стиль не похож на Головкина, потому что GGG лучше, как боксер, но Чавес крупнее него и будет выбрасывать «бомбы», — заявил Гомес в интервью ESPN.

При этом промоутер «Канело» оценил в 95 процентов вероятность проведения боя с Головкиным в сентябре этого года. Правда, для этого обоим боксерам нужно выиграть свои следующие поединки.

У казахстанского боксера на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.

Между тем Чавес-младший потроллил Головкина по поводу своего боя с «Канело». Также мексиканец раскритиковал своего соотечественника за то, что тот в прошлом году уклонился от поединка с GGG.
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