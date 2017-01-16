Промоутер: Бой с Чавесом-младшим поможет «Канело» лучше подготовиться к Головкину

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Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).

«Чавес-младший — более крупный парень, правша, и он не из тех, кто будет боксировать или бегать. Я думаю, этот бой поможет Альваресу лучше подготовиться к Головкину. Его стиль не похож на Головкина, потому что GGG лучше, как боксер, но Чавес крупнее него и будет выбрасывать «бомбы», — заявил Гомес в интервью ESPN.

При этом промоутер «Канело» оценил в 95 процентов вероятность проведения боя с Головкиным в сентябре этого года. Правда, для этого обоим боксерам нужно выиграть свои следующие поединки.

У казахстанского боксера на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.