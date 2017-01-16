Промоутер: Бой с Чавесом-младшим поможет «Канело» лучше подготовиться к Головкину
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела чемпиона мира по версии WBO в первом среднем мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), объяснил выбор Хулио Сезара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 KO) в качестве следующего соперника.
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Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в
«Чавес-младший — более крупный парень, правша, и он не из тех, кто будет боксировать или бегать. Я думаю, этот бой поможет Альваресу лучше подготовиться к Головкину. Его стиль не похож на Головкина, потому что GGG лучше, как боксер, но Чавес крупнее него и будет выбрасывать «бомбы», — заявил Гомес в интервью ESPN.
При этом промоутер «Канело» оценил в 95 процентов вероятность проведения боя с Головкиным в сентябре этого года. Правда, для этого обоим боксерам нужно выиграть свои следующие поединки.
У казахстанского боксера на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
Между тем
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