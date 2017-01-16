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https://sport.mail.ru/news/boxing/28439978/
16 января 2017, 12:09 | Бокс | Sports.kz

Григорий Стангрит: Будет очень интересно посмотреть, как Данияр Елеусинов адаптируется в профи

Комментатор бокса на телеканале «Матч ТВ» Григорий Стангрит поделился со Sports.kz мнением о решении олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова перейти в профессионалы.

Комментатор бокса на телеканале Матч ТВ Григорий <span class=error>Стангрит</span> поделился со Sports.kz мнением о решении олимпийского чемпиона <span class=error>Данияра</span> Елеусинова перейти в профессионалы. Увеличить
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— Елеусинов из тех боксеров, про которых говорят: «Sky is the limit». То есть, — при должной работе над собой может добиться больших успехов. Будет очень интересно посмотреть, как он адаптируется в профи. Надеюсь, это произойдет быстро.

 — С кем по стилю Вы бы могли сравнить Данияра?
— Боксеры не очень любят, когда их сравнивают с кем-то. Но у него очень сложный для соперника стиль.

 — Что Вы имеет в виду?
— Как я написал после одного из его боев на Олимпиаде, вспоминая фильм «Большой куш», — в него хрен попадешь….

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