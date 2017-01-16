Григорий Стангрит: Будет очень интересно посмотреть, как Данияр Елеусинов адаптируется в профи

— Елеусинов из тех боксеров, про которых говорят: «Sky is the limit». То есть, — при должной работе над собой может добиться больших успехов. Будет очень интересно посмотреть, как он адаптируется в профи. Надеюсь, это произойдет быстро.



— С кем по стилю Вы бы могли сравнить Данияра?

— Боксеры не очень любят, когда их сравнивают с кем-то. Но у него очень сложный для соперника стиль.



— Что Вы имеет в виду?

— Как я написал после одного из его боев на Олимпиаде, вспоминая фильм «Большой куш», — в него хрен попадешь….