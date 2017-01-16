Григорий Стангрит: Будет очень интересно посмотреть, как Данияр Елеусинов адаптируется в профи
Комментатор бокса на телеканале «Матч ТВ» Григорий Стангрит поделился со Sports.kz мнением о решении олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова перейти в профессионалы.
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— Елеусинов из тех боксеров, про которых говорят: «Sky is the limit». То есть, — при должной работе над собой может добиться больших успехов. Будет очень интересно посмотреть, как он адаптируется в профи. Надеюсь, это произойдет быстро.
— С кем по стилю Вы бы могли сравнить Данияра?
— Боксеры не очень любят, когда их сравнивают с
— Что Вы имеет в виду?
— Как я написал после одного из его боев на Олимпиаде, вспоминая фильм «Большой куш», — в него хрен попадешь….
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