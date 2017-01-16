Промоутер Арум считает ненормальной ситуацию с допингом у Поветкина

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«Это ненормальная ситуация, но я не знаю деталей, — сказал Арум. — Однако я привык доверять фактам. И если человек, который уже попадался на запрещенных препаратах, получает шанс, но снова попадается — что мы еще можем сказать?».

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Допинг-проба «Б» будет вскрыта 1 февраля в Лос-Анджелесе.