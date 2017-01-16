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https://sport.mail.ru/news/boxing/28439752/
16 января 2017, 12:00 | Бокс | ТАСС

Промоутер Арум считает ненормальной ситуацию с допингом у Поветкина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ситуация с повторной положительной допинг-пробой российского боксера Александра Поветкина является ненормальной. Об этом ТАСС заявил знаменитый американский промоутер Боб Арум.

<em>МОСКВА 16 января. /ТАСС/. </em>Ситуация с повторной положительной <nobr>допинг-пробой</nobr> российского боксера Александра <span class=error>Поветкина</span> является ненормальной. Об этом ТАСС заявил знаменитый американский промоутер Боб <span class=error>Арум</span>. Увеличить
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«Это ненормальная ситуация, но я не знаю деталей, — сказал Арум. — Однако я привык доверять фактам. И если человек, который уже попадался на запрещенных препаратах, получает шанс, но снова попадается — что мы еще можем сказать?».

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Допинг-проба «Б» будет вскрыта 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. WBC провел расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б». Об этом сообщается в пресс- релизе Всемирного боксерского совета (WBC), который оказался в распоряжении ТАСС.
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