Промоутер Арум считает ненормальной ситуацию с допингом у Поветкина
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ситуация с повторной положительной
допинг-пробой российского боксера Александра Поветкина является ненормальной. Об этом ТАСС заявил знаменитый американский промоутер Боб Арум.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это ненормальная ситуация, но я не знаю деталей, — сказал Арум. — Однако я привык доверять фактам. И если человек, который уже попадался на запрещенных препаратах, получает шанс, но снова попадается — что мы еще можем сказать?».
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Позднее стало известно, что
Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен
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