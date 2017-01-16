Абылайхан Хусаинов: Я хочу нокаутировать мексиканца, но в ринге может всякое случиться

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— Соперник назван. Что можно сказать о нем?

— Думаю, что будет хороший соперник. У него только одно поражение в 10 боях.

— Ожидается, что это будет дебют в шестираундовых боях. Как проходит подготовка к бою?

— Подготовка идет хорошо, проводим по три спарринга в неделю. До боя еще две недели, и все идет по плану. Надеюсь, к встрече подойду в отличной форме, и подарю болельщикам еще одну победу.

— Мехия, парень крепкий. Его единственное поражение не было досрочным…

— Мексиканцы, парни очень крепкие и выносливые. Я правда не видел его еще в бою, но постараюсь выиграть досрочно. Конечно, это бокс, и всякое может случиться. Мы выходим на ринг только побеждать каким бы не сложился поединок. Главное, это победа.