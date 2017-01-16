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https://sport.mail.ru/news/boxing/28439286/
16 января 2017, 11:35 | Бокс | Vesti.kz

Абылайхан Хусаинов: Я хочу нокаутировать мексиканца, но в ринге может всякое случиться

Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов в интервью корреспонденту Vesti.kz, с каким настроем он подходит к поединку с мексиканцем Оскаром Мехией, который пройдет 28 января в Канаде.

На счету 25-летнего казахстанского боксера четыре победы без поражений. Увеличить
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— Соперник назван. Что можно сказать о нем?

— Думаю, что будет хороший соперник. У него только одно поражение в 10 боях.

— Ожидается, что это будет дебют в шестираундовых боях. Как проходит подготовка к бою?

— Подготовка идет хорошо, проводим по три спарринга в неделю. До боя еще две недели, и все идет по плану. Надеюсь, к встрече подойду в отличной форме, и подарю болельщикам еще одну победу.

— Мехия, парень крепкий. Его единственное поражение не было досрочным…

— Мексиканцы, парни очень крепкие и выносливые. Я правда не видел его еще в бою, но постараюсь выиграть досрочно. Конечно, это бокс, и всякое может случиться. Мы выходим на ринг только побеждать каким бы не сложился поединок. Главное, это победа.

Напомним, казахстанцы Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов примут участие в вечере бокса, который пройдет в Канаде. 25-летний легковес Хусаинов провел на профи-ринге четыре боя, и три из них выиграл досрочно. Его соперник, мексиканец провел 10 боев: восемь побед, ничья и поражение. В еще одной казахстанско-мексиканской встрече сойдутся Джукембаев и Давид Рангел (12−4−0, 8 КО). В главном бою вечера встретятся непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18−0−1, 15 КО) и Брендон Кук (17−0, 10 КО). На кону в поединке будут стоять североамериканские пояса IBF и WBA в первом среднем весе.

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