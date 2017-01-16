Перед боем в Канаде казахстанский нокаутер Джукембаев провел спарринг с экс-соперником Теренса Кроуфорда

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На счету 23-летнего Ранхела 16 профессиональных боев и 12 побед (8 — досрочных). Первое поражение мексиканец потерпел после 10 успешных встреч в бою с Джуниором Рамиресом из Никарагуа за юниорский пояс WBC. Проиграл Ранхел и в другом титульном бою за региональный пояс WBC Fecombox, уступив по очкам соотечественнику Омару Тиенде.

— Соперник хороший, но мы пока не смотрели его в деле. Не смотрели бои. На этой неделе приступим к изучению.

— Второй бой по регламенту восьми раундов. Наверное, очень непросто грамотно распределить силы на все раунды, чтобы провести их ровно?

— Да, это нелегко, но мы ведь к этому готовимся. Слава Всевышнему, я сейчас себя очень хорошо чувствую.

— Сейчас первый бой в году, а как выглядит общий план на 2017 год? Сколько боев запланировано?

— Пока ничего не могу сказать. После этого боя все будет ясно.

— Семь побед подряд. По линии какой организации планируете продвигаться в рейтинге?

— На этот вопрос можно будет ответить после встречи с Ранхелем.

— Батыр, Вы проводили четырех- и шестираундовые бои, а следующий бой будет восьмираундовый. Как меняется процесс и режим тренировок?

— Меняются нагрузки. И количество раундов спаррингов.

— А кто выступает спарринг-партнером?

— Спарринг-партнеров много. С разных залов приходят. Например, последний спарринг я проводил с Дьерри Жаном, бывшим соперником Теренса Кроуфорда. Выбор есть. Подготовка идет полным ходом.

Напомним, 25-летний Батыр Джукембаев (7−0−0, 6 КО), выступающий в первом полусреднем весе, 28 января в Канаде встретится с мексиканцем Давидом Ранхелем (12−4−0, 8 КО). Регламент боя — восемь раундов.

Другой казахстанец Абылайхан Хусаинов (4−0−0, 3 КО) проведет шестираундовый поединок с еще одним мексиканцем — Оскаром Мехией (8−1−1, 3 КО). В главном бою вечера встретятся непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18−0−1, 15 КО) и Брендон Кук (17−0, 10 КО). На кону в поединке будут стоять североамериканские пояса IBF и WBA в первом среднем весе.