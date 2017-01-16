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16 января 2017, 10:31 | Бокс | Чемпионат.com

Дмитрий Кудряшов получил степень магистра

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов, владеющий титулом WBC Silver в первом тяжёлом весе, получил степень магистра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

В этом вузе Кудряшов проходил обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление», сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», которая ведёт дела россиянина.

На данный момент Кудряшов начал подготовку к своему следующему бою, который состоится в рамках одного из ближайших турниров, запланированных компанией «Мир бокса».
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