Дмитрий Кудряшов получил степень магистра

В этом вузе Кудряшов проходил обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление», сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», которая ведёт дела россиянина.



На данный момент Кудряшов начал подготовку к своему следующему бою, который состоится в рамках одного из ближайших турниров, запланированных компанией «Мир бокса».