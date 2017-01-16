«На долю секунды GGG проигрывает схватку». Казахстанский психолог провела анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса
Многих любителей бокса интересует, о чем думают бойцы, что они испытывают и какие мысли их занимают во время дуэли взглядов. Vesti.kz попросил прокомментировать видеозапись противостояния казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса практического психолога, известного
бизнес-тренера, члена общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, координатора лидерских программ Ирину Новак.
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Опытный специалист разобрала образы обоих боксеров и назвала своего фаворита в предстоящем поединке.
Геннадий Головкин — чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF (36−0, 33 КО).
Эмоционален. Много движений. Живое лицо. С одной стороны это говорит о такой нервной системе, которая позволяет ему быть естественным и настоящим, и, в случае необходимости, переключаться на нужный фокус и удерживаться потом в нем. Также в плюсах, взаимодействие с большим количеством внешних раздражителей и своевременное реагирование на них. Быстрота реакции, скорость отражения удара — могут быть его преимуществами. У него есть природные данные быть успешным именно в этом. Однако в силу той же подвижной нервной системы — может глубоко переживать минусы. Также в его активе умение управлять собой: от образа веселого парня к образу хладнокровного
Дэниэл Джейкобс — обладатель пояса «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе (32−1, 29 КО).
Непроницаем эмоционально. Статичен в своих эмоциях, скорее всего флегматичен — значит устойчив. Фундаментален, хладнокровен. В силу более уравновешенного характера может обладать титанической выносливостью и быть эффективным в случае длинных долгих боев. Может снова и снова мобилизовываться для боя. У противника сила в его однолинейности. Чем меньше реакций на внешние раздражители, тем лучше он может держать в фокусе внимания противника. Это плюс, но именно основательность может сделать его однобоким в случае с гибким и непредсказуемым соперником в лице Головкина.
Анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса.
Последнее рукопожатие — особый момент, в котором Головкин, как будто бы захвачен оппонентом. На долю секунды он проигрывает схватку: Джейкобсу удается дернуть на себя Головкина, но уже в следующую секунду он (Головкин) удерживает рукопожатие в нужном ему формате. Оказывает сопротивление и сохраняет равновесие с перспективой удержания нужного ему результата.
Вывод: боец показывает гибкость реакций и внутреннюю силу в нужный момент. Это делает его непредсказуемым для соперника, а значит дает ему более высокие шансы на победы.
Напомним, дуэль взглядов состоялась на совместной
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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