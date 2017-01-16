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https://sport.mail.ru/news/boxing/28437779/
16 января 2017, 9:53 | Бокс | Vesti.kz

«На долю секунды GGG проигрывает схватку». Казахстанский психолог провела анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса

Многих любителей бокса интересует, о чем думают бойцы, что они испытывают и какие мысли их занимают во время дуэли взглядов. Vesti.kz попросил прокомментировать видеозапись противостояния казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса практического психолога, известного бизнес-тренера, члена общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, координатора лидерских программ Ирину Новак.

Боксерский поединок состоится 18 марта. Увеличить
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Опытный специалист разобрала образы обоих боксеров и назвала своего фаворита в предстоящем поединке.

Геннадий Головкин — чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF (36−0, 33 КО).

Эмоционален. Много движений. Живое лицо. С одной стороны это говорит о такой нервной системе, которая позволяет ему быть естественным и настоящим, и, в случае необходимости, переключаться на нужный фокус и удерживаться потом в нем. Также в плюсах, взаимодействие с большим количеством внешних раздражителей и своевременное реагирование на них. Быстрота реакции, скорость отражения удара — могут быть его преимуществами. У него есть природные данные быть успешным именно в этом. Однако в силу той же подвижной нервной системы — может глубоко переживать минусы. Также в его активе умение управлять собой: от образа веселого парня к образу хладнокровного бойца-убийцы.

Дэниэл Джейкобс — обладатель пояса «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе (32−1, 29 КО).

Непроницаем эмоционально. Статичен в своих эмоциях, скорее всего флегматичен — значит устойчив. Фундаментален, хладнокровен. В силу более уравновешенного характера может обладать титанической выносливостью и быть эффективным в случае длинных долгих боев. Может снова и снова мобилизовываться для боя. У противника сила в его однолинейности. Чем меньше реакций на внешние раздражители, тем лучше он может держать в фокусе внимания противника. Это плюс, но именно основательность может сделать его однобоким в случае с гибким и непредсказуемым соперником в лице Головкина.

Анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса.

Последнее рукопожатие — особый момент, в котором Головкин, как будто бы захвачен оппонентом. На долю секунды он проигрывает схватку: Джейкобсу удается дернуть на себя Головкина, но уже в следующую секунду он (Головкин) удерживает рукопожатие в нужном ему формате. Оказывает сопротивление и сохраняет равновесие с перспективой удержания нужного ему результата.

Вывод: боец показывает гибкость реакций и внутреннюю силу в нужный момент. Это делает его непредсказуемым для соперника, а значит дает ему более высокие шансы на победы.

Напомним, дуэль взглядов состоялась на совместной пресс-конференции Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке. Также боксеры в рамках пресс-тура посетили Лос-Анджелес.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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