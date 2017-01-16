Мырзагали Айтжанов: Вероятно, что в некоторых ответственных матчах «Астана Арланс» помогут и первые номера сборной

— Мырзагали Куланович, расскажите, как проходят сборы. Над чем сейчас работаете?

— УТС мы начали 5 января. Прежде всего, работаем над общефизической подготовкой. Основные задачи — набраться сил, улучшить функциональное состояние боксеров. Плаваем в бассейне, проводим занятия в горах, и, конечно, же, работаем в тренажёрном зале. После окончания январских сборов мы дадим нашим боксерам неделю для отдыха. 6 февраля вновь соберемся в Академии AIBA, где планируем провести совместные сборы с боксерами из Германии и США. Будем делать акцент на совершенствование технико-тактического мастерства, проведем совместные спарринги.



— В каких турнирах в ближайшее время казахстанцы примут участие?

— Некоторые из сборников в начале следующего месяца выступят на престижном турнире в Венгрии, а еще семь боксеров после февральского сбора поедут в Болгарию, где также представят Казахстан.



— Что думаете о молодых боксерах, которые недавно пополнили сборную?

— Мы надеемся, что именно эти молодые ребята смогут достойно выступить на следующих Олимпийских Играх в Токио. Для этого им предстоит еще много работать. На прошедшем в Санкт-Петербурге молодежном чемпионате мира трое наших боксеров пробились финал. Именно поэтому мы решили пригласить их во взрослую команду. Как известно, Биржан Жакыпов и Берик Абдрахманов покинули сборную. Что касается Олжаса Саттыбаева, то он будет боксировать в «Астана Арланс» и получит в этой команде статус капитана. Будем следить за ним. Что касается Жанибека Алимханулы, то он повредил руку и сейчас проходит лечение, поэтому его не было на сборах.



— Как думаете, сможет ли Абылайхан Жусупов достичь тех успехов, которых достиг Елеусинов в весе до 69 килограммов?

— Жусупов очень талантливый боксер. Перейдя в новую весовую категорию, он смог выиграть чемпионат страны. Понятно, что Абылайхан находится в таком возрасте, когда все еще идет процесс становления спортсмена. Видно, что он намерен в будущем стать таким же сильным боксером, как и его старшие товарищи. Если Абылайхан будет продолжать в том же духе, сможет добиться больших высот в боксе.



— Есть ли боксеры в супертяжелой весовой категории, которые в случае ухода Ивана Дычко смогли бы успешно его заменить?

— Назову Камшыбека Конкабаева, Олжаса Букаева и Нурлана Сапарбая. Есть и другие перспективные боксеры. Молодежь получит шанс проявить себя на ближайших международных соревнованиях. Будем их готовить, работать над ошибками. Впереди — чемпионат Азии, а дальше — мировое первенство. То есть, за год-два мы должны вывести молодых бойцов на качественно новый уровень.



— Совсем скоро стартует новый сезон во Всемирной серии бокса. Что думаете о составе «Астана Арланс»?

— В этой команде хочу выделить несколько ребят, которые выступали в национальной команде. В наилегчайшей весовой категории — это Темиртас Жусупов, в весе до 52-х — Олжас Саттыбаев, Ануар Музапаров, 56 килограммов — Ильяс Сулейменов. Это только некоторые из тех, кто попал в состав «арланов». «Астана Арланс» — один из ключевых спортивных проектов нашей страны. В этой команде слабых боксеров нет. Приглашение в «Астана Арланс» получили и молодые парни, запомнившиеся удачным выступлением в Павлодаре. К примеру, в весе до 64 килограммов будет боксировать Дилмурат Мижитов. Тренеры сборной оценили по достоинству его силу и навыки. В весе до 69 килограммов есть Асланбек Шымбергенов. Думаю, многие запомнили, как ярко он боксировал в прошлом сезоне в WSB. Учитывая, что Мейирим Нурсултанов ушел в профессионалы, а Жанибек Алимханулы сменил весовую категорию, в весе до 75-ти, конечно, нужно будет просмотреть новых боксеров. В весовой категории до 81 килограмма выступят Нурдаулет Жарманов и Арман Рысбек — опытные боксеры, которые все еще способны прибавить. В весе до 91 килограмма выступит Антон Пинчук, знающий, как побеждать на международных турнирах и Еркин Мухамеджан. Мне кажется, Еркин прошлый сезон провел очень неплохо. В супертяжелой весовой категории «Астана Арланс» представят Олжас Букаев и Дмитрий Зиско. За ними тоже пристально будем наблюдать.



— Кто-то из первых номеров сможет помочь «арланам»?

— Вероятно, что в некоторых ответственных матчах «Астана Арланс» помогут и первые номера. У национальной команды есть свои задачи. Это успешное выступление на чемпионатах Азии и мира. Но и про «арланов» никто не будет забывать.