Тренер ДиГейла: Для Головкина бой с Джеймсом будет большим риском

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«Головкин — потрясающий боец, у него невероятная сила удара. Если он решит подняться в весе и встретиться с Джеймсом, это будет для него большой вызов, но и вместе с тем большой риск. Раньше он никогда не сталкивался с такими бойцами, как ДиГейл», — сказал Макдоннелл в интервью ThaBoxingVoice.

Напомним, ДиГейл в минувшие выходные повел объединительный бой с чемпионом WBC Баду Джеком. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился вничью. Головкин назвал Джека победителем.

При этом ранее сам ДиГейл не раз говорил о готовности и желании провести бой с Головкиным.