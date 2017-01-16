Тренер ДиГейла: Для Головкина бой с Джеймсом будет большим риском
Тренер чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе британца Джеймса ДиГейла (23−1−1, 14 КО) Джим Макдоннелл прокомментировал возможность проведения боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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«Головкин — потрясающий боец, у него невероятная сила удара. Если он решит подняться в весе и встретиться с Джеймсом, это будет для него большой вызов, но и вместе с тем большой риск. Раньше он никогда не сталкивался с такими бойцами, как ДиГейл», — сказал Макдоннелл в интервью ThaBoxingVoice.
Напомним, ДиГейл в минувшие выходные повел объединительный бой с чемпионом WBC Баду Джеком. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился вничью. Головкин назвал Джека победителем.
При этом ранее сам ДиГейл не раз говорил о готовности и желании провести бой с Головкиным.
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