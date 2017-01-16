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https://sport.mail.ru/news/boxing/28436825/
16 января 2017, 8:36 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший потроллил Головкина по поводу своего боя с «Канело»

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (49−2−1, 32 KO) не упустил возможность потроллить казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) по поводу своего боя с Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

GGG весь 2016 год пытался заполучить этот бой а мексиканцы договорились на 6 мая. Увеличить
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Ранее стало известно, что боксеры договорились о бое на 6 мая. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).

По этому случаю Чавес-младший выложил на своей странице в Instagram коллаж, на котором он вместе с «Канело» едут в машине и та окатывает водой стоящего у дороги Головкина.

«Я бросил тебе вызов, но ты так и не ответил. Так что сорри, Головкин, хороший мальчик», — написал Чавес-младший. Ранее мексиканец также раскритиковал «Канело» за то, что тот в свое время уклонился от боя с GGG.

Напомним, Головкин в прошлом году пытался заполучить бой с «Канело». Всемирный боксерский совет даже обязал мексиканца, который на тот момент владел поясом чемпиона WBC в среднем весе, встретиться с казахстанцем. Однако в мае «Канело» предпочел отказаться от титула, который перешел GGG, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о бое в сентябре 2017 года. Промоутер мексиканца заверяет, что их поединок состоится в этом году.

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