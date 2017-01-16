Экс-чемпион в четырех весах раскритиковал Головкина за незнание английского языка
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американский боксер Эдриен Бронер (32−2, 24 КО) выступил с критикой в адрес непобежденного казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Видимо, что-то случилось...
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Бронер затронул тему Головкина, говоря о потенциальном бое с Мэнни Пакьяо. По его словам, он нужен филиппинцу, чтобы показать высокие
«Я, без сомнений, ему нужен. Какие у него последние цифры? Я знаю, но не скажу. Сколько ему заплатили за последний бой? Привет! Но я не стану об этом говорить. Я просто знаю, сколько собрал бы наш бой с Пакьяо. Безумные цифры! И вы знаете, я чертовски здорово себя рекламирую. Я буду говорить.
Взять вот Головкина. Его пытаются раскручивать в Штатах, но он же не говорит
Добавим, что у Головкина на 18 марта в
Для Головкина это будет пятый бой в карьере на Madison Square Garden. Последний поединок на этой арене с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 года собрал аншлаг и был также показан по PPV.
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