Спарринг-партнер GGG: Головкин бьет сильнее тяжеловесов, как конь. Джейкобсу я даю 10 раундов
Перспективный боксер из Виргинских Островов Джулиус Джексон (19−2, 15 КО), являющийся
спарринг-партнером Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), поделился мнением о казахстанском боксере, а также о его будущем поединке с амениканцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я проводил спарринги с тяжеловесами, но Головкин бьет сильнее них. Он бьет сильнее любого, с кем я
Этот будет отличный бой с Джейкобсом. Он — это сила, с которой нельзя не считаться. Джейкобс — отличный боксер, и он, я думаю, даст хороший бой. Он станет самым сильным соперником Головкина на сегодняшний день. Я даю ему девять или десять раундов, — заявил Джексон в интервью ES News.
Добавим, что Джексон помогает Головкину готоваиться к бою с Джейкобсом, который состоится 18 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter