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16 января 2017, 8:28 | Бокс | Vesti.kz

Спарринг-партнер GGG: Головкин бьет сильнее тяжеловесов, как конь. Джейкобсу я даю 10 раундов

Перспективный боксер из Виргинских Островов Джулиус Джексон (19−2, 15 КО), являющийся спарринг-партнером Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), поделился мнением о казахстанском боксере, а также о его будущем поединке с амениканцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Джулиус Джексон считает американца серьезным оппонентом. Увеличить
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«Я проводил спарринги с тяжеловесами, но Головкин бьет сильнее них. Он бьет сильнее любого, с кем я когда-либо работал. Он бьет как конь.

Этот будет отличный бой с Джейкобсом. Он — это сила, с которой нельзя не считаться. Джейкобс — отличный боксер, и он, я думаю, даст хороший бой. Он станет самым сильным соперником Головкина на сегодняшний день. Я даю ему девять или десять раундов, — заявил Джексон в интервью ES News.

Добавим, что Джексон помогает Головкину готоваиться к бою с Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Помимо него спарринг-партнерами казахстанца выступят Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд.

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