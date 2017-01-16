Спарринг-партнер GGG: Головкин бьет сильнее тяжеловесов, как конь. Джейкобсу я даю 10 раундов

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«Я проводил спарринги с тяжеловесами, но Головкин бьет сильнее них. Он бьет сильнее любого, с кем я когда-либо работал. Он бьет как конь.

Этот будет отличный бой с Джейкобсом. Он — это сила, с которой нельзя не считаться. Джейкобс — отличный боксер, и он, я думаю, даст хороший бой. Он станет самым сильным соперником Головкина на сегодняшний день. Я даю ему девять или десять раундов, — заявил Джексон в интервью ES News.