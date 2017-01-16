Почему бой с Джейкобсом может оказаться самым легким испытанием в карьере Головкина

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Ранее тренер GGG Абель Санчес заявил, что Джейкобс станет самым серьезным оппонентом для его подопечного. Причина тому — сила, скорость и физические данные американского боксера. Однако автор считает, что Джейкобса немного переоценивают и он уступает другим боксерам, которых Головкин уже победил.

«Санчес рад, что Головкин наконец-то встретится с кем-то, кто обладает ударной мощью. Однако Джейкобс отнюдь не самый сильный панчер, с которым Головкин сталкивался за свою 12-летнюю карьеру. Давид Лемье и Кертис Стивенс, пожалуй, превосходят Дэнни по силе удара. Головкин пропустил несколько ударов от них, но смог нокаутировать их обоих без особых проблем.

В своем последнем бою Головкин гонялся за Келлом Бруком пять раундов, пока тренер британца не выбросил полотенце, чтобы спасти своего бойца. Если Джейкобс попытается бегать от Головкина, то его ноги недостаточны быстры, чтобы сделать это. В этом и заключается главная проблема. Ему придется стоять и драться, а это идеальный расклад для Головкина. Он хорошо справляется с парнями, которые идут с ним в зарубу.

Так что, этот бой может оказаться одним из самых легких испытаний в карьере Головкина, если Джейкобс существенно не улучшил свой подбородок после боя с Дмитрием Пирогом.

Джейкобсу может не понравится, если Головкин сделает из боя drama show. Последний раз, когда Джейкобс дрался с сильным оппонентом в подобном шоу, он был нокаутирован Пирогом в 2010 году. Да, Джейкобс нокаутировал Питера Куиллина в первом раунде в 2015 году, но в его карьере так и не было настоящего теста, — говорится в заметке.