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https://sport.mail.ru/news/boxing/28436095/
16 января 2017, 8:05 | Бокс | Vesti.kz

Брэдли: Вы видели, как тяжело было Головкину в бою с Бруком? А Джейкобс двигается еще лучше

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли высоко оценил шансы своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в бою с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Он считает что американец станет настоящим испытанием для GGG <nobr>из-за </nobr>своего стиля. Увеличить
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«Я думаю, Джейкобса станет настоящим испытанием для Головкина из-за своего стиля. Посмотрим, сможет ли Головкин справится с тем, что Джейкобс покажет в ринге. Дэнни много двигается, ему нужно часто менять направления.

Вы видели, как тяжело, немного тяжело, приходилось Головкину в бою с Келлом Бруком? Да, тот поединок раскрыл недостатки GGG, к тому же маленький парень бил его. Но вы видели стиль бокса, который показал Брук. Так что, для Джейкобса имеет смысл повторить его, — заявил Брэдли в интервью FightHub TV.

Сам Брук, досрочно проигравший Головкину в сентябре прошло года, также считает, что у Джейкобса есть шансы на победу. По его словам, американец обладает хорошим ударом.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести «Казахстан» и KazSport.

Казахстанский боксер после пресс-тура по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу вернулся в тренировочный лагерь. Ранее тренер Абель Санчес озвучил имена спарринг-партнеров Головкина.

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