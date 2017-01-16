Брэдли: Вы видели, как тяжело было Головкину в бою с Бруком? А Джейкобс двигается еще лучше
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли высоко оценил шансы своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в бою с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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«Я думаю, Джейкобса станет настоящим испытанием для Головкина
Вы видели, как тяжело, немного тяжело, приходилось Головкину в бою с Келлом Бруком? Да, тот поединок раскрыл недостатки GGG, к тому же маленький парень бил его. Но вы видели стиль бокса, который показал Брук. Так что, для Джейкобса имеет смысл повторить его, — заявил Брэдли в интервью FightHub TV.
Сам Брук, досрочно проигравший Головкину в сентябре прошло года, также считает, что у Джейкобса есть шансы на победу. По его словам, американец обладает хорошим ударом.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
Казахстанский боксер после
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