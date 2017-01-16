Брэдли: Вы видели, как тяжело было Головкину в бою с Бруком? А Джейкобс двигается еще лучше

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«Я думаю, Джейкобса станет настоящим испытанием для Головкина из-за своего стиля. Посмотрим, сможет ли Головкин справится с тем, что Джейкобс покажет в ринге. Дэнни много двигается, ему нужно часто менять направления.

Вы видели, как тяжело, немного тяжело, приходилось Головкину в бою с Келлом Бруком? Да, тот поединок раскрыл недостатки GGG, к тому же маленький парень бил его. Но вы видели стиль бокса, который показал Брук. Так что, для Джейкобса имеет смысл повторить его, — заявил Брэдли в интервью FightHub TV.

Сам Брук, досрочно проигравший Головкину в сентябре прошло года, также считает, что у Джейкобса есть шансы на победу. По его словам, американец обладает хорошим ударом.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести «Казахстан» и KazSport.