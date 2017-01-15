«Проблема в деньгах. Лучшее, что можно сейчас сделать, — посмотреть, сколько денег заработал Конор Макгрегор. Потом посмотреть, сколько заработал Флойд Мейвезер. И тогда мы сможем устроить бой.



Есть смысл провести бой с Конором Макгрегором. С кем-то другим — нет, не для меня», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.