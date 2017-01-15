Мейвезер-младший: Бой с Макгрегором имеет смысл, с остальными — нет
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд
Мейвезер-младший заявил, что может вернуться на ринг только ради боя с чемпионом лёгкой категории UFC Конором Макгрегором.
«Проблема в деньгах. Лучшее, что можно сейчас сделать, — посмотреть, сколько денег заработал Конор Макгрегор. Потом посмотреть, сколько заработал Флойд Мейвезер. И тогда мы сможем устроить бой.
Есть смысл провести бой с Конором Макгрегором. С
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