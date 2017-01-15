Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28433495/
15 января 2017, 17:56 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: Бой с Макгрегором имеет смысл, с остальными — нет

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что может вернуться на ринг только ради боя с чемпионом лёгкой категории UFC Конором Макгрегором.

«Проблема в деньгах. Лучшее, что можно сейчас сделать, — посмотреть, сколько денег заработал Конор Макгрегор. Потом посмотреть, сколько заработал Флойд Мейвезер. И тогда мы сможем устроить бой.

Есть смысл провести бой с Конором Макгрегором. С кем-то другим — нет, не для меня», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мэйуэзер-младший готов тренировать бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший готов улучшить ударную технику бывшей обладательницы пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) соотечественницы Ронды Роузи. Мэйуэзера цитирует американский портал TMZ.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России