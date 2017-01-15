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— Он самый одаренный и атлетичный боксер, с кем когда-либо дрался Геннадий. Это будет для него самое тяжелое испытание. Мы очень уважаем Джейкобса, но наш боец лучше. Теперь перед Дэнни будет стоять парень, который может бить, — сказал Санчес.



Бой Головкин — Санчес состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.