Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28433491/
15 января 2017, 17:53 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Джейкобс — самый одаренный и атлетичный боксер, с кем когда-либо дрался Головкин

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес в интервью Fightnews.com поделился мнением о его сопернике по предстоящему бою, американце Дэниэле Джейкобсе (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> в интервью Fightnews.com поделился мнением о его сопернике по предстоящему бою американце <span class=error>Дэниэле</span> Джейкобсе (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Он самый одаренный и атлетичный боксер, с кем когда-либо дрался Геннадий. Это будет для него самое тяжелое испытание. Мы очень уважаем Джейкобса, но наш боец лучше. Теперь перед Дэнни будет стоять парень, который может бить, — сказал Санчес.

Бой Головкин — Санчес состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Спарринг-партнер соперника Головкина Джейкобса впервые уступил на профи-ринге

Келл Брук: «Я могу себе представить, как Джейкобс победит Головкина»

Дэниэл Джейкобс: «Я буду наблюдать за провалом Головкина в бою с Канело сидя в первом ряду»