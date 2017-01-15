Абель Санчес: Джейкобс — самый одаренный и атлетичный боксер, с кем когда-либо дрался Головкин
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес в интервью Fightnews.com поделился мнением о его сопернике по предстоящему бою, американце Дэниэле Джейкобсе (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— Он самый одаренный и атлетичный боксер, с кем
Бой Головкин — Санчес состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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