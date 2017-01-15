Геннадий Головкин: Все ждут большого нокаута в бою с Джейкобсом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Все ждут большого нокаута. Мне нравится Big Drama Show. Это бокс. Я знаю, что Джейкобс — хороший соперник, чемпион, настоящий средневес. Он большой парень с богатым любительским опытом, его скорость и сила очень серьезны, — сказал Головкин.



Бой Головкин — Санчес состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.