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https://sport.mail.ru/news/boxing/28433490/
15 января 2017, 17:52 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Все ждут большого нокаута в бою с Джейкобсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) в интервью Fightnews.com поделился мыслями о предстоящем бое с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) в интервью Fightnews.com поделился мыслями о предстоящем бое с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Все ждут большого нокаута. Мне нравится Big Drama Show. Это бокс. Я знаю, что Джейкобс — хороший соперник, чемпион, настоящий средневес. Он большой парень с богатым любительским опытом, его скорость и сила очень серьезны, — сказал Головкин.

Бой Головкин — Санчес состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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