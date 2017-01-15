Геннадий Головкин: Все ждут большого нокаута в бою с Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) в интервью Fightnews.com поделился мыслями о предстоящем бое с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— Все ждут большого нокаута. Мне нравится Big Drama Show. Это бокс. Я знаю, что Джейкобс — хороший соперник, чемпион, настоящий средневес. Он большой парень с богатым любительским опытом, его скорость и сила очень серьезны, — сказал Головкин.
Бой Головкин — Санчес состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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