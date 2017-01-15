— Мы определенно ждем аншлага на MSG. Как я уже говорил ранее, на это всегда можно посмотреть с другой стороны. Когда у вас есть 5000 билетов по 100$ каждый и шанс попасть на самую известную арену в мире, чтобы увидеть бой этих парней друг против друга, думаю, оно того стоит. На это шоу билеты продаются куда активнее, чем на те шоу, которые были анонсированы задолго до боя. Фанаты сами выбирают, на что и как им реагировать. Цены на билеты можно будет назвать переоцененными лишь в одном случае — если на арене не будет аншлага. Если он будет, значит, цены нормальные. Цены выше, чем на бой Головкина с Давидом Лемье, но нужно понимать, что речь идет о двух лучших боксерах на пике своей карьеры — этот уровень намного выше. Если учесть, что в андеркарде будет драться Чоколатито, то для болельщиков стоимость билетов точно будет оправданной, — сказал Лёффлер.



Вечер бокса Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.