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15 января 2017, 16:51 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Я победил рак, а значит, побью и Головкина

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) в интервью TMZ.com поделился мнением о его предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) в интервью TMZ.com поделился мнением о его предстоящем бое с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Здорово, что мне представилась возможность провести такой бой. Я из Бруклина, поэтому привык побеждать и никогда не сдаюсь. Я победил рак, а значит, побью и Головкина. Я быстрее и физически сильнее его и стану первым, кому он проиграет в своей карьере, — сказал Джейкобс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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