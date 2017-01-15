Дэниэл Джейкобс: Я победил рак, а значит, побью и Головкина
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) в интервью TMZ.com поделился мнением о его предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Здорово, что мне представилась возможность провести такой бой. Я из Бруклина, поэтому привык побеждать и никогда не сдаюсь. Я победил рак, а значит, побью и Головкина. Я быстрее и физически сильнее его и стану первым, кому он проиграет в своей карьере, — сказал Джейкобс.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter