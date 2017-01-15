Дэниэл Джейкобс: Я победил рак, а значит, побью и Головкина

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— Здорово, что мне представилась возможность провести такой бой. Я из Бруклина, поэтому привык побеждать и никогда не сдаюсь. Я победил рак, а значит, побью и Головкина. Я быстрее и физически сильнее его и стану первым, кому он проиграет в своей карьере, — сказал Джейкобс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.