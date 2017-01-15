Бывший чемпион Европы по боксу Михалкин 18 марта проведет бой с украинцем Махтеенко

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«Михалкин 18 марта в Мальме проведет бой с Махтеенко. Это будет рейтинговый поединок», — сказал Сейлан.

В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы в весовой категории до 79,38 кг, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа. Впоследствии результат боя бы аннулирован, а Михалкин лишен титула.

31-летний россиянин за карьеру одержал 18 побед (девять — нокаутом) и потерпел одно поражение. Махтеенко имеет в своем активе восемь побед (семь — нокаутом) и шесть поражений на профессиональном ринге.