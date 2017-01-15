Бывший чемпион Европы по боксу Михалкин 18 марта проведет бой с украинцем Махтеенко
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) россиянин Игорь Михалкин первый поединок после дисквалификации за употребление мельдония проведет 18 марта против украинца Евгения Махтеенко. Об этом ТАСС сообщил промоутер Михалкина Эрол Сейлан.
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«Михалкин 18 марта в Мальме проведет бой с Махтеенко. Это будет рейтинговый поединок», — сказал Сейлан.
В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония.
31-летний россиянин за карьеру одержал 18 побед (девять — нокаутом) и потерпел одно поражение. Махтеенко имеет в своем активе восемь побед (семь — нокаутом) и шесть поражений на профессиональном ринге.
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