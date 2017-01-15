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15 января 2017, 17:05 | Бокс | Чемпионат.com

Джек: Я выиграл бой против Дигейла

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе швед Баду Джек считает, что победил в бою против чемпиона IBF британца Джеймса Дигейла.

«Я думал, что выиграл бой. Я заканчивал поединок сильнее. Его нокдаун был жёстким. Я выиграл бой. Он много бегал от меня. Давайте повторим это в полутяжёлом весе. Время переходить в полутяжёлый вес», — приводит слова Джека BoxingScene.

Поединок между Джеком и Дигейлом завершился вничью. Один из судей поставил 114:112 в пользу Дигейла, но двое других поставили счёт 113:113.
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