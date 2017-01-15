Дигейл: У меня лопнула барабанная перепонка, и я потерял зубы

Один из судей поставил 114:112 в пользу Дигейла, но двое других поставили счёт 113:113.



«У меня лопнула барабанная перепонка и я потерял свои зубы. Я думал, что сделал достаточно для победы, но отправил его только в нокдаун. У меня было 25 боёв. Я намерен стать сильнее, хочу реванш! Я рад, что возвращаюсь домой с титулом, но расстроен, что не получил титул пояс WBC. Я всё ещё чемпион, значит, я могу двигаться вперёд», — приводит слова Дигейла Sky Sports.