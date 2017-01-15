Хулио Сезар Чавес: Мой сын может проиграть любому, но только не этому ублюдку Альваресу!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их поединок состоится 6 мая. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 164,5 фунтов и будет состоять из 12 раундов.

«Мой сын может проиграть в любом поединке, даже с женщиной, но у него нет право на поражение в бою с этим ублюдком!» — цитирует Чавеса ElGrafico.mx.

По мнению издания, победитель боя Чавес — Альварес сделает шаг навстречу поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат четыре из пяти поясов в среднем весе. Промоутер GGG Том Леффлер сообщал о возобновившихся переговорах с «Канело», а в команде мексиканца объяснили, почему их боец «перепрыгнул» через средний вес.

Ранее Альварес назвал встречу с соотечественником захватывающим зрелищем, а Чавес рассказал о кабальном контракте, по которому за каждый лишний фунт его оштрафуют на миллион долларов.