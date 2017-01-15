Хулио Сезар Чавес: Мой сын может проиграть любому, но только не этому ублюдку Альваресу!
Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес в интервью телеканалу TV Azteka заявил, что его сын Хулио Сезар
Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) не имеет право на поражение в бою с соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).
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Их поединок состоится 6 мая. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 164,5 фунтов и будет состоять из 12 раундов.
«Мой сын может проиграть в любом поединке, даже с женщиной, но у него нет право на поражение в бою с этим ублюдком!» — цитирует Чавеса ElGrafico.mx.
По мнению издания, победитель боя Чавес — Альварес сделает шаг навстречу поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат четыре из пяти поясов в среднем весе. Промоутер GGG Том Леффлер сообщал о возобновившихся переговорах с «Канело», а в команде мексиканца объяснили, почему их боец «перепрыгнул» через средний вес.
Ранее Альварес назвал встречу с соотечественником захватывающим зрелищем, а Чавес рассказал о кабальном контракте, по которому за каждый лишний фунт его оштрафуют на миллион долларов.
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