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15 января 2017, 13:43 | Бокс | Спортфакт

Головкин: Макгрегор может проявить себя в боксе

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBO и IBF Геннадий Головкин считает, что звезда ММА Конор Макгрегор мог бы проявить себя в ринге.

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA WBC IBO и IBF Геннадий <span class=error>Головкин</span> считает что звезда <span class=error>ММА</span> <span class=error>Конор</span> Макгрегор мог бы проявить себя в ринге. Увеличить
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«Я не считаю, что у Конора нет шансов в боксе. Думаю, у него как раз большие шансы проявить себя», сказал он.

Завершивший карьеру американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший заявил, что если и вернется в ринг, то только ради боя с Колином Макгрегора.

Ранее он подтвердил, что его команда вела переговоры с Конором Макгрегором об организации боя, но ирландский боец UFC предъявляет завышенные требования по своему гонорару.

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