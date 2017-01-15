Головкин: Макгрегор может проявить себя в боксе

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«Я не считаю, что у Конора нет шансов в боксе. Думаю, у него как раз большие шансы проявить себя», сказал он.

Завершивший карьеру американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший заявил, что если и вернется в ринг, то только ради боя с Колином Макгрегора.

Ранее он подтвердил, что его команда вела переговоры с Конором Макгрегором об организации боя, но ирландский боец UFC предъявляет завышенные требования по своему гонорару.