Головкин: Макгрегор может проявить себя в боксе
Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBO и IBF Геннадий Головкин считает, что звезда ММА Конор Макгрегор мог бы проявить себя в ринге.
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«Я не считаю, что у Конора нет шансов в боксе. Думаю, у него как раз большие шансы проявить себя», сказал он.
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Ранее он подтвердил, что его команда вела переговоры с Конором Макгрегором об организации боя, но ирландский боец UFC предъявляет завышенные требования по своему гонорару.
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