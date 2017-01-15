Мэйуэзер-младший готов тренировать бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американский боксер Флойд
Мэйуэзер-младший готов улучшить ударную технику бывшей обладательницы пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) соотечественницы Ронды Роузи. Мэйуэзера цитирует американский портал TMZ.
На шоу UFC 207, которое состоялось 31 декабря, Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в бою за титул чемпионки в легчайшем весе техническим нокаутом на 48-й секунде. Она впервые вышла на ринг с ноября 2015 года, когда потерпела первое поражение в карьере в бою с американкой Холли Холм. После поединка с Нуньес появились сообщения о том, что Роузи завершит карьеру.
По словам Мэйуэзера, у него нет неприязни к Роузи, несмотря на выпады в его адрес со стороны бывшей чемпионки UFC, и он готов потренировать ее. «Я поработаю с ней, если она этого захочет», — отметил Мэйуэзер.
За карьеру Роузи одержала 12 побед (все досрочно) и потерпела два поражения. Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 и серебро чемпионата мира по дзюдо. Помимо этого, она известна по участию в съемках голливудских фильмов «Неудержимые 3», «Форсаж 7», «Антураж».
39-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. Он заработал рекордный гонорар в истории бокса в размере $210 млн за титульный бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержав на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В 1996 году Мэйуэзер завоевал бронзу Олимпийских игр.
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