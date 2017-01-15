Мэйуэзер-младший готов тренировать бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи

На шоу UFC 207, которое состоялось 31 декабря, Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в бою за титул чемпионки в легчайшем весе техническим нокаутом на 48-й секунде. Она впервые вышла на ринг с ноября 2015 года, когда потерпела первое поражение в карьере в бою с американкой Холли Холм. После поединка с Нуньес появились сообщения о том, что Роузи завершит карьеру.

По словам Мэйуэзера, у него нет неприязни к Роузи, несмотря на выпады в его адрес со стороны бывшей чемпионки UFC, и он готов потренировать ее. «Я поработаю с ней, если она этого захочет», — отметил Мэйуэзер.

За карьеру Роузи одержала 12 побед (все досрочно) и потерпела два поражения. Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 и серебро чемпионата мира по дзюдо. Помимо этого, она известна по участию в съемках голливудских фильмов «Неудержимые 3», «Форсаж 7», «Антураж».

39-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. Он заработал рекордный гонорар в истории бокса в размере $210 млн за титульный бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержав на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В 1996 году Мэйуэзер завоевал бронзу Олимпийских игр.