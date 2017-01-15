Евгений Хитров о первом поражении на профи-ринге: Это был самый ужасный день в моей жизни. Я еще вернусь
28-летний украинский боксер Евгений Хитров, потерпевший сегодня, 15 января, первое поражение на профессиональном ринге, назвал этот день самым ужасным в своей жизни, сообщает vRINGe.com.
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«Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повторится. Всем безграничное спасибо за поддержку», — написал в одном из своих аккаунтов в соцсетях Евгений Хитров.
Напомним, что в своем 15-м поединке на
Таким образом, Хитров, который до этого одержал победы в 14 боях, 12 из них завершив досрочно, потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 23-летний американец одержал 17 победу (10 нокаутом) при одной ничьей.
Добавим, что Евгений Хитров вместе с 37-летним грузином Автандилом Хурцидзе и 31-летним украинцем Сергеем Деревянченко участвуют в тренировочном лагере Дэниэла Джейкобса, которому 18 марта предстоит встретиться с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным. По словам советника Джейкобса, Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина.
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