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https://sport.mail.ru/news/boxing/28431408/
15 января 2017, 12:12 | Бокс | Vesti.kz

Евгений Хитров о первом поражении на профи-ринге: Это был самый ужасный день в моей жизни. Я еще вернусь

28-летний украинский боксер Евгений Хитров, потерпевший сегодня, 15 января, первое поражение на профессиональном ринге, назвал этот день самым ужасным в своей жизни, сообщает vRINGe.com.

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«Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повторится. Всем безграничное спасибо за поддержку», — написал в одном из своих аккаунтов в соцсетях Евгений Хитров.

Напомним, что в своем 15-м поединке на профи-ринге украинец встречался с малоизвестным до сегодняшнего дня американским средневесом Имманувелем Алимом. На кону встречи, которая состоялась в Нью-Йорке, стоял вакантный «серебряный» пояс чемпиона по версии WBC. В итоге поединок был завершен в шестом раунде победой техническим нокаутом американца.

Таким образом, Хитров, который до этого одержал победы в 14 боях, 12 из них завершив досрочно, потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 23-летний американец одержал 17 победу (10 нокаутом) при одной ничьей.

Добавим, что Евгений Хитров вместе с 37-летним грузином Автандилом Хурцидзе и 31-летним украинцем Сергеем Деревянченко участвуют в тренировочном лагере Дэниэла Джейкобса, которому 18 марта предстоит встретиться с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным. По словам советника Джейкобса, Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина.

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