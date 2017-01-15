Боксер Джек ударил судью в бою за титулы чемпиона мира с Дигейлом

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Бой между соперниками прошел в воскресенье в Нью-Йорке и завершился ничейным результатом, боксеры сохранили свои титулы. После окончания одного из раундов рефери Артур Мерканте-младший попытался развести боксеров по углам ринга, однако в этот момент Джек уже выбросил левый боковой удар, который пришелся в подбородок судьи. Арбитр начал падать, однако Джек успел удержать его и извинился.

В активе Джека 20 побед (12 — нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 — нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.