Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28431045/
15 января 2017, 11:05 | Бокс | ТАСС

Боксер Джек ударил судью в бою за титулы чемпиона мира с Дигейлом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек случайно ударил судью в объединительном бою с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом.

Шведский боксер случайно ударил судью попытавшегося развести соперников по углам после окончания раунда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой между соперниками прошел в воскресенье в Нью-Йорке и завершился ничейным результатом, боксеры сохранили свои титулы. После окончания одного из раундов рефери Артур Мерканте-младший попытался развести боксеров по углам ринга, однако в этот момент Джек уже выбросил левый боковой удар, который пришелся в подбородок судьи. Арбитр начал падать, однако Джек успел удержать его и извинился.

В активе Джека 20 побед (12 — нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 — нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мырзагали Айтжанов: Ивану Дычко будет тяжело в профессионалах, он больше подходит для любительского бокса

Мырзагали Айтжанов: Ивану Дычко будет тяжело в профессионалах, он больше подходит для любительского бокса

Боксеры сборной Казахстана проводят первые учебно-тренировочные сборы в новом году. О ближайших планах наших мастеров кожаной перчатки, а также о перспективах в профессионалах Данияра Елеусинова и Ивана Дычко в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz рассказал наставник национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов.
Еще 7 новостей  Все новости
15 января

СМИ: зарплата Луиса Адриано в "Спартаке" составит €4,5 млн в год

Мотогонщица Нифонтова получила медаль "Дакара" за второе место среди женщин

Мэйуэзер заявил, что его интересует только бой с Макгрегором