Боксер Джек ударил судью в бою за титулы чемпиона мира с Дигейлом
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек случайно ударил судью в объединительном бою с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом.
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Бой между соперниками прошел в воскресенье в
В активе Джека 20 побед (12 — нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 — нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.
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