Мырзагали Айтжанов: Ивану Дычко будет тяжело в профессионалах, он больше подходит для любительского бокса

— Мырзагали Куланович, как проходят сборы? На что делается акцент, в первую очередь?

— Мы начали наш подготовительный сбор с 5 января текущего года. Сборы проходят в Академии бокса АИБА в Алматинской области. Прежде всего, — это общефизическая подготовка. Основные задачи — набраться сил, улучшить функциональное состояние боксеров. Тренировки предполагают достаточно большой объем работы. Используем бассейн, проводим занятия в горах, конечно, же, работаем в тренажерном зале. В целом, уделили больше внимания работе над физикой, поскольку впереди нас ожидают несколько международных турниров, где для успешного выступления нам будет необходима хорошая база и функциональная готовность.



— Запланированы ли совместные сборы с боксерами других сборных?

— После окончания январских сборов мы дадим нашим боксерам неделю для отдыха. 6 февраля мы вновь соберемся в Академии бокса АИБА, где проведемся уже совместные сборы со сборными США и Германии. Тогда мы будем уже больше акцентированы на совершенствование технико-тактического мастерства, что предполагает под собой работу в парах, спарринги.



Некоторые из сборников в начале следующего месяца выступят на международном турнире в Венгрии, а еще семь боксеров после февральского сбора поедут в Болгарию, где также примут участие в соревнованиях.



— В СМИ на днях прошла информация о том, что Елеусинов и Дычко переходят в профессионалы.

— Данияр Елеусинов и Иван Дычко лично позвонили и отпросились, отметив, что в скором будущем планируют перейти в профессионалы. Мы с уважением отнеслись к их этому решению, поддержали и пожелали удачи. Это боксеры, которые внесли большой вклад в успехи казахстанского бокса, завоевав медали на самых престижных стартах планеты. Данияр Елеусинов выиграл все возможные награды в любительском боксе, поэтому сейчас он нацелен на то, чтобы показать свои лучшие качества уже в профессионалах и прославлять Казахстан, как наш чемпион Геннадий Головкин. Несмотря на уход Данияра, в весовой категории до 69 кг у нас есть молодые, перспективные ребята, которые могут его достойно заменить. Будем работать с ними, повышать их мастерство.



Каждый сам выбирает свое будущее. Если человек поставил перед собой цель, намерен идти к ней и сделать все для ее достижения, мы обязаны поддержать спортсмена. Данияр сам позвонил, объяснил ситуацию, рассказал, что есть предложение от американских промоутеров… Я согласился с его видением и пожелал удачи.



— Однако многие специалисты говорили о том, что Данияр Елеусинов мог стать первым казахстанским двукратным олимпийским чемпионом в боксе…

— Да, если бы он остался в любителях, то Данияру было по силам вновь взойти на Олимп. Н, Елеусинов в любителях выиграл все турниры. Был чемпионом Азии, Мира, завоевывал медали на международных турнирах и, главное, — стал олимпийским чемпионом, что является пиком успеха для боксеров. Сейчас он понимает, что пришло время что-то менять и уже попробовать себя на профи-ринге.



— Теперь — что касается Ивана Дычко…

— Иван Дычко также пожелал связать свое будущее с профессиональным боксом, сказал, что у него есть предложения от двух промоутерских компаний. Мы поблагодарили Ивана за то время, которое он провел в сборной Казахстана. Он, правда, сделал немало для отечественного спорта. Все-таки, дважды завоевать медаль на Олимпиаде — подобное удается далеко не каждому боксеру в карьере.



— Не ослабит ли сборную Казахстана его уход?

— Мы верим в то, что у нас в тяжелом весе есть ребята, которые смогут так же достойно выступать, как Иван Дычко. В частности, это Камшыбек Кункабаев, Олжас Букаев, Нурлан Сапарбай и еще несколько перспективных бойцов. Сейчас молодым боксерам будет дан шанс проявить себя на международных турнирах, набраться опыта. Будем готовить их, проверять, вести работу над ошибками. Впереди — чемпионат Азии, где перед нами также ставятся самые высокие цели. Дальше — чемпионат Мира. То есть, за год или два мы должны вывести молодых бойцов на качественно новый уровень.



— Какими Вы видите перспективы Ивана Дычко в профессионалах?

— Ринг покажет. Неизвестно, кто его будет готовить, и с кем Иван будет заниматься, но Дычко будет, конечно, тяжело в профессионалах. Об этом мы говорили ему еще в сборной. Дычко нужно больше агрессии в ринге, выбрасывать больше ударов. Этого ему пока не хватило. Да, у него имеются в наличии неплохая работа на ногах, видение боя, мастерство. Посредственный боксер никогда бы не смог добиться тех высот, которые покорил Дычко.



Если Иван будет хорошо работать, выкладываться, улучшит свою физику и попадет в хорошие руки, то он тоже способен проявить себя. Я конечно, не могу сказать, что Дычко будет таким же большим чемпионом, как Геннадий Головкин или Василий Жиров… На это есть свои причины. Дычко по своей манере, данным больше подходит для любительского бокса. Но это решение самого Ивана, его будущее, и мы должны поддержать его в этом.