Сулейман: Боксер Кудряшов вполне может претендовать на титул чемпиона мира WBC

Кудряшов в декабре победил колумбийца Сантандера Сильгадо нокаутом в первом раунде и завоевал пояс WBC Silver в первом тяжелом весе. Россиянин выиграл свой 20-й бой (все нокаутом) при единственном поражении в ноябре 2015 года от нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе сейчас является британец Тони Белью. Свой пояс боксер по постановлению WBC должен защитить не позднее конца августа.

«Дмитрий Кудряшов — замечательный боксер, сильный чемпион, к тому же достаточно перспективный. В скором времени будет проведен ряд боев, чтобы определить нового обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Таким образом, несколько позже Дмитрий получит возможность претендовать на титульный бой», — сказал Сулейман по телефону.