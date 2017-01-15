Назван новый капитан «Астана Арланс»
Экс-боксер сборной Казахстана в весовой категории до 52 килограммов Олжас Саттыбаев станет новым капитаном клуба «Астана Арланс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее подобной чести удостаивались Канат Ислам и Самат Башенов.
Стоит отметить, что перед Олимпийскими играми Саттыбаев стал первым номером в сборной Казахстана и поехал в
Напомним, двукратный победитель Всемирной серии бокса (WSB) казахстанский клуб «Астана Арланс», входящий в состав президентского клуба «Астана», очередной сезон турнира начнет в группе с командами из Китая, Узбекистана и России.
Добавим, что в казахстанском клубе может продолжить карьеру серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит.
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