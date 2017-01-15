Назван новый капитан «Астана Арланс»

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Ранее подобной чести удостаивались Канат Ислам и Самат Башенов.

Стоит отметить, что перед Олимпийскими играми Саттыбаев стал первым номером в сборной Казахстана и поехал в Рио-де-Жанейро. В 1/8 финала он уступил Рауфу оглы Мамишзаде. После Олимпиады было объявлено об уходе Саттыбаева из национальной команды.

Напомним, двукратный победитель Всемирной серии бокса (WSB) казахстанский клуб «Астана Арланс», входящий в состав президентского клуба «Астана», очередной сезон турнира начнет в группе с командами из Китая, Узбекистана и России.

Добавим, что в казахстанском клубе может продолжить карьеру серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит.