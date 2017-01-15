Спарринг-партнер Джейкобса проиграл нокаутом и потерпел первое поражение на профи-ринге
28-летний украинский боксер Евгений Хитров потерпел первое поражение на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В своем 15-м поединке на
Стоит отметить, что Хитров побывал в тяжелом нокдауне в третьем раунде, а после того, как в шестом отрезке боя, украинец оказался в нокдауне во второй раз и стал пропускать тяжелые удары, рефери принял решение остановить встречу.
Таким образом, Хитров, который до этого одержал победы в 14 боях, 12 из них завершив досрочно, потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 23-летний американец одержал 17 победу (10 нокаутом) при одной ничьей.
Напомним, что Евгений Хитров вместе с 37-летним грузином Автандилом Хурцидзе и 31-летним украинцем Сергеем Деревянченко участвуют в тренировочном лагере Дэниэла Джейкобса, которому 18 марта предстоит встретиться с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным. По словам советника Джейкобса, Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter