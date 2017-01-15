Спарринг-партнер Джейкобса проиграл нокаутом и потерпел первое поражение на профи-ринге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В своем 15-м поединке на профи-ринге украинец встречался с малоизвестным до сегодняшнего дня американским средневесом Имманувелем Алимом. На кону встречи, которая состоялась в Нью-Йорке, стоял вакантный «серебряный» пояс чемпиона по версии WBC.

Стоит отметить, что Хитров побывал в тяжелом нокдауне в третьем раунде, а после того, как в шестом отрезке боя, украинец оказался в нокдауне во второй раз и стал пропускать тяжелые удары, рефери принял решение остановить встречу.

Таким образом, Хитров, который до этого одержал победы в 14 боях, 12 из них завершив досрочно, потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 23-летний американец одержал 17 победу (10 нокаутом) при одной ничьей.

Напомним, что Евгений Хитров вместе с 37-летним грузином Автандилом Хурцидзе и 31-летним украинцем Сергеем Деревянченко участвуют в тренировочном лагере Дэниэла Джейкобса, которому 18 марта предстоит встретиться с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным. По словам советника Джейкобса, Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина.