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https://sport.mail.ru/news/boxing/28430166/
15 января 2017, 10:05 | Бокс | Vesti.kz

Спарринг-партнер Джейкобса проиграл нокаутом и потерпел первое поражение на профи-ринге

28-летний украинский боксер Евгений Хитров потерпел первое поражение на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Евгений Хитров в <nobr>Нью-Йорке</nobr> встречался с малоизвестным американцем. Увеличить
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В своем 15-м поединке на профи-ринге украинец встречался с малоизвестным до сегодняшнего дня американским средневесом Имманувелем Алимом. На кону встречи, которая состоялась в Нью-Йорке, стоял вакантный «серебряный» пояс чемпиона по версии WBC.

Стоит отметить, что Хитров побывал в тяжелом нокдауне в третьем раунде, а после того, как в шестом отрезке боя, украинец оказался в нокдауне во второй раз и стал пропускать тяжелые удары, рефери принял решение остановить встречу.

Таким образом, Хитров, который до этого одержал победы в 14 боях, 12 из них завершив досрочно, потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 23-летний американец одержал 17 победу (10 нокаутом) при одной ничьей.

Напомним, что Евгений Хитров вместе с 37-летним грузином Автандилом Хурцидзе и 31-летним украинцем Сергеем Деревянченко участвуют в тренировочном лагере Дэниэла Джейкобса, которому 18 марта предстоит встретиться с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным. По словам советника Джейкобса, Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина.
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