Брук: Я могу представить, как Джейкобс победит Головкина
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук заявил, что представляет, как американец Дэниел Джейкобс может побить чемпиона WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой Брук — Головкин пройдёт в
«Я видел Джейкобса. Он полноценный средневес. Он может победить Головкина. Когда он бьёт вас, вы будете повержены. Я могу представить, как Джейкобс победит Головкина. Я думаю, он очень жёсткий», — приводит слова Брука Boxing News 24.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter