Брук: Я могу представить, как Джейкобс победит Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой Брук — Головкин пройдёт в Нью-Йорке 18 марта.



«Я видел Джейкобса. Он полноценный средневес. Он может победить Головкина. Когда он бьёт вас, вы будете повержены. Я могу представить, как Джейкобс победит Головкина. Я думаю, он очень жёсткий», — приводит слова Брука Boxing News 24.