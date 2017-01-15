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https://sport.mail.ru/news/boxing/28429577/
15 января 2017, 10:07 | Бокс | Чемпионат.com

Брук: Я могу представить, как Джейкобс победит Головкина

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук заявил, что представляет, как американец Дэниел Джейкобс может побить чемпиона WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> заявил что представляет как американец <span class=error>Дэниел</span> Джейкобс может побить чемпиона WBC WBA IBF и IBO в среднем весе <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span>. Увеличить
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Бой Брук — Головкин пройдёт в Нью-Йорке 18 марта.

«Я видел Джейкобса. Он полноценный средневес. Он может победить Головкина. Когда он бьёт вас, вы будете повержены. Я могу представить, как Джейкобс победит Головкина. Я думаю, он очень жёсткий», — приводит слова Брука Boxing News 24.
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