Левиту вручили золотую олимпийскую медаль
В столице проходит церемония вручения VI ежегодной национальной премии «Народный любимец».
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В ходе торжественной церемонии была вручена копия золотой олимпийской медали казахстанскому боксеру Василию Левиту, который завоевал «серебро» на Олимпиаде в Рио. Однако решение судей в финальном бою, в котором судьи отдали предпочтение российскому боксеру Тищенко, вызвала тогда волну возмущений в обществе, в социальных сетях эта тема бурено обсуждалась.
Тогда организатор премии «Народный любимец» Галым Байтук организовал акцию по сбору средств для изготовления копии золотой олимпийской медали народному любимцу, известному боксеру Василию Левиту и вот эта медаль вручена спортсмену в торжественной обстановке сегодня.
«Конечно же, очень приятно, что есть такая забота, народная забота. В тот же время это большая ответственность, я воспринимаю эту золотую медаль как аванс, который надо отработать и оправдать», — сказал Василий Левит.
Напомним, в начале декабря серебряные призеры Олимпийских игры в
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