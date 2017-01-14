Левиту вручили золотую олимпийскую медаль

В ходе торжественной церемонии была вручена копия золотой олимпийской медали казахстанскому боксеру Василию Левиту, который завоевал «серебро» на Олимпиаде в Рио. Однако решение судей в финальном бою, в котором судьи отдали предпочтение российскому боксеру Тищенко, вызвала тогда волну возмущений в обществе, в социальных сетях эта тема бурено обсуждалась.



Тогда организатор премии «Народный любимец» Галым Байтук организовал акцию по сбору средств для изготовления копии золотой олимпийской медали народному любимцу, известному боксеру Василию Левиту и вот эта медаль вручена спортсмену в торжественной обстановке сегодня.



«Конечно же, очень приятно, что есть такая забота, народная забота. В тот же время это большая ответственность, я воспринимаю эту золотую медаль как аванс, который надо отработать и оправдать», — сказал Василий Левит.



Напомним, в начале декабря серебряные призеры Олимпийских игры в Рио-де-Жанейро Василий Левит и Адильбек Ниязымбетов получили свои «золотые» премиальные. Им вручили по 34 млн тенге, ранее спортсмены были награждены по 51 млн тенге за серебряные награды. Таким образом, премиальные боксеров уравнялись с «золотом». Также боксеры затруднились ответить, на что потратят вознаграждение.