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https://sport.mail.ru/news/boxing/28426249/
14 января 2017, 14:21 | Бокс | Sports.kz

Жакиянов назвал спарринг-партнеров на подготовку к бою с Уорреном

Стали известны спарринг-партнеры казахстанца Жаната Жакиянова при подготовке к титульному бою с американцем Роуши Уорреном, сообщается в официальной группе боксера ВКонтакте.

Стали известны <nobr>спарринг-партнеры</nobr> <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Жаната</span> Жакиянова при подготовке к титульному бою с американцем <span class=error>Роуши</span> <span class=error>Уорреном</span> сообщается в официальной группе боксера <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Ассистенами Жаната в спаррингах выступают Джеймс Дикенсон (22−2, 7 КО), Брэндон Даордом (1−0), Кайл Юсафом (10−0, 5 КО) и Джонни Куигли (14−0, 3 КО).

Поединок Жакиянова и Уоррена за титулы чемпиона мира WBA (Super) и IBO в легчайшем весе состоится 10 февраля в Толедо (США).

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