Жакиянов назвал спарринг-партнеров на подготовку к бою с Уорреном
Стали известны
спарринг-партнеры казахстанца Жаната Жакиянова при подготовке к титульному бою с американцем Роуши Уорреном, сообщается в официальной группе боксера ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ассистенами Жаната в спаррингах выступают Джеймс Дикенсон (22−2, 7 КО), Брэндон Даордом (1−0), Кайл Юсафом (10−0, 5 КО) и Джонни Куигли (14−0, 3 КО).
Поединок Жакиянова и Уоррена за титулы чемпиона мира WBA (Super) и IBO в легчайшем весе состоится 10 февраля в Толедо (США).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter