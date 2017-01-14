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https://sport.mail.ru/news/boxing/28425722/
14 января 2017, 13:40 | Бокс | Sports.kz

Хулио Сезар Чавес-младший: Канело потерял любовь фанатов, отвернувшись от Головкина

По мнению мексиканца Хулио Сезар Чавес-младшего, его соотечественник Сауль «Канело» Альварес лишился уважения многих любителей бокса, отказавшись драться с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

По мнению мексиканца Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-младшего</nobr> его соотечественник <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес лишился уважения многих любителей бокса отказавшись драться с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Наш с Альваресом бой важен для мексиканского бокса и для нас. Люди заинтересованы в хорошем поединке, и два мексиканца, привлекающие внимание по всему миру это также важно. Вдобавок, наше противостояние обсуждалось давно, и наконец мы его получили.

Он потерял много любви от фанатов. Он очень популярен, но в то же время очень мало кто его любит, потому что он утратил уважение, когда отвернулся от Головкина и других лучших бойцов, — чего я никогда не делал. Важнее качество твоих поединков, а не их количество. Поэтому любовь публики — за мной. Когда мы выйдем на ринг — посмотрим, что будет, — сказал Чавес-младший в интервью ESPN.

Бой Альвареса и Чавеса-младшего состоится 6 мая.

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