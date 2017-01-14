Хулио Сезар Чавес-младший: Канело потерял любовь фанатов, отвернувшись от Головкина

«Наш с Альваресом бой важен для мексиканского бокса и для нас. Люди заинтересованы в хорошем поединке, и два мексиканца, привлекающие внимание по всему миру это также важно. Вдобавок, наше противостояние обсуждалось давно, и наконец мы его получили.

Он потерял много любви от фанатов. Он очень популярен, но в то же время очень мало кто его любит, потому что он утратил уважение, когда отвернулся от Головкина и других лучших бойцов, — чего я никогда не делал. Важнее качество твоих поединков, а не их количество. Поэтому любовь публики — за мной. Когда мы выйдем на ринг — посмотрим, что будет, — сказал Чавес-младший в интервью ESPN.