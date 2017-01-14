Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б»
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии
допинг-пробы «Б». Об этом сообщается в пресс- релизе Всемирного боксерского совета (WBC), который оказался в распоряжении ТАСС.
Ранее в WBC сообщили, что вскрытие
«Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии
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Позднее стало известно, что
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