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https://sport.mail.ru/news/boxing/28425371/
14 января 2017, 12:59 | Бокс | ТАСС

Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б»

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б». Об этом сообщается в пресс- релизе Всемирного боксерского совета (WBC), который оказался в распоряжении ТАСС.

Ранее в WBC сообщили, что вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).

«Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б», — говорится в сообщении.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
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