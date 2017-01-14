Ранее в WBC сообщили, что вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).

«Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б», — говорится в сообщении.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.