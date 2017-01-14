Промоутер: Пакьяо предложили большие деньги за бой в России

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Ранее Арум сообщил ТАСС, что Пакьяо предложили провести поединок против россиянина Дмитрия Михайленко в июне нынешнего года.

«Промоутеры сделали очень и очень хорошее предложение Мэнни. Сейчас мы ведем переговоры и пока рано говорить о конкретном поединке. Но люди готовы дать большие деньги, это те самые люди, которые занимались организацией боя Сергея Ковалева в Екатеринбурге», — сказал Арум.

Последний бой Пакьяо провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, Пакьяо одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.

Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Единственное поражение он потерпел 6 мая прошлого года от зимбабвийца Чарльза Манючи.